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Валерий Плеханов возглавил Будивельник

Баскетбол
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Киевский клуб получил нового тренера

Валерий Плеханов возглавил Будивельник

Новина українською

Валерий Плеханов стал главным тренером "Будивельника". Об этом киевский клуб сообщил в Instagram.

Специалист будет готовить команду к матчам Лиги чемпионов.

В данный момент Плеханов работает ассистентом Айнарса Багатскиса в национальной сборной Украины, а также возглавляет сборную U-18, с которой завтра, 30 июля, стартует на юношеском Евробаскете.

В сезоне 2021/22 Плеханов возглавлял "Харьковских Соколов", а ранее тренировал "Запорожье" и брал с командой серебро Суперлиги в сезоне-2020/21.

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В статье: Валерий Плеханов БК Будивельник (Киев)
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