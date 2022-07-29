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Валерий Плеханов возглавил Будивельник
Киевский клуб получил нового тренера
Валерий Плеханов стал главным тренером "Будивельника". Об этом киевский клуб сообщил в Instagram.
Специалист будет готовить команду к матчам Лиги чемпионов.
В данный момент Плеханов работает ассистентом Айнарса Багатскиса в национальной сборной Украины, а также возглавляет сборную U-18, с которой завтра, 30 июля, стартует на юношеском Евробаскете.
В сезоне 2021/22 Плеханов возглавлял "Харьковских Соколов", а ранее тренировал "Запорожье" и брал с командой серебро Суперлиги в сезоне-2020/21.
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