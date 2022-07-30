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НБА расследует сделки, по которым в Филадельфию приехали Харден, Такер и Хаус
Организацию подозревают в тамперинге и преждевременных контактах с игроками
Фото: USA Today
НБА открыло расследование касательно деятельности менеджмента "Филадельфии Сиксерс" в прошедшее окно свободных агентов. Как сообщает инсайдер ESPN Адриан Воджнаровски, расследуемые сделки – те, по которым в Пенсильванию приехали Джеймс Харден, Пи Джей Такер и Даниэль Хаус.
Одно из главных составляющих расследования, вызывающее вопросы у лиги – решение Хардена отклонить опцию продления контракта с зарплатой в 47.4 миллиона долларов за сезон 2022/23. Также, выбор Джеймса продлить контракт на ухудшенных финансовых условиях (68 миллионов на два года).
Как сообщается, у многочисленных менеджеров клубов лиги возникли вопросы касательно того, имели ли место при переговорах нарушения коллективного соглашения. Президент баскетбольных операций "Филадельфии" Дэрил Мори уже общается с адвокатами лиги.
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