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Скончался Билл Расселл, самый титулованный игрок в истории НБА

Баскетбол
(2 голосов)

Пятикратный MVP регулярного чемпионата

Скончался Билл Расселл, самый титулованный игрок в истории НБА

Фото: NBC News

UA-Футбол
Новина українською

В возрасте 88 лет скончался Билл Расселл, самый титулованный игрок в истории НБА. Он дважды включен в Зал баскетбольной славы: и как игрок, и как тренер. Именно в честь него названа награда Самому ценному игроку финала НБА.

В качестве игрока Расселл одиннадцать раз побеждал в чемпионате: в 1957, с 1959 по 1966, в 1968, и в 1969 годах. В качестве тренера он выиграл финал НБА в 1968 и 1969 годах. Он пять раз был признан MVP всея лиги: в 1958, 1961, 1962, 1963 и 1965 годах.

"Бостон Селтикс" вывели его номер (6) из обращения. В 2011 он был награжден Президентской медалью Свободы, одной из высших гражданских наград США, вручаемой за существенный вклад в общественную и культурную жизнь США и мира.

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В статье: НБА Бостон Селтикс
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