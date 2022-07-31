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Фенербахче подписали контракт с Карсеном Эдвардсом. Игрока ранее отпустил Детройт
Гард стал лучшим в G-лиге по набранным очкам в прошлом сезоне
Фото: The Boston Globe
Стамбульский "Фенербахче" объявил о подписании контракта с американским разыгрывающим Карсеном Эдвардсом. Как сообщает клуб, игрок подписал с турецким грандом однолетний договор.
Carsen Edwards Fenerbahçe Beko'da! ✍️????????— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) July 31, 2022
???? https://t.co/NiIHNe6OcJ pic.twitter.com/LkCDllyuZQ
Эдвардс был выбран "Бостоном" под третьим пиком второго раунда на драфте НБА 2019 года. За "Селтикс" Карсен отыграл два сезона, проведя 68 матчей и набирая в среднем по 3.6 очка, 1.1 подбора и 0.6 ассиста за игру.
После двух лет в Массачусетсе он был обменян в "Детройт Пистонс", где за сезон сыграл всего 4 матча и набирал по 5.8 очка, 1.5 подбора и 3.5 ассиста в среднем. Параллельно Карсен играл в G-лиге, где сумел стать лучшим по набранным очкам. Однако, "Пистонс" все равно не продлили контракт с гардом этим летом.
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