Фенербахче подписали контракт с Карсеном Эдвардсом. Игрока ранее отпустил Детройт

Стамбульский "Фенербахче" объявил о подписании контракта с американским разыгрывающим Карсеном Эдвардсом. Как сообщает клуб, игрок подписал с турецким грандом однолетний договор.

Эдвардс был выбран "Бостоном" под третьим пиком второго раунда на драфте НБА 2019 года. За "Селтикс" Карсен отыграл два сезона, проведя 68 матчей и набирая в среднем по 3.6 очка, 1.1 подбора и 0.6 ассиста за игру.

После двух лет в Массачусетсе он был обменян в "Детройт Пистонс", где за сезон сыграл всего 4 матча и набирал по 5.8 очка, 1.5 подбора и 3.5 ассиста в среднем. Параллельно Карсен играл в G-лиге, где сумел стать лучшим по набранным очкам. Однако, "Пистонс" все равно не продлили контракт с гардом этим летом.