Адам Сильвер о Билле Расселле: Его влияние на НБА будет чувствоваться всегда

Комиссионер НБА Адам Сильвер выпустил заявление касательно сегодняшней смерти легендарного игрока и тренера "Бостон Селтикс" Билла Расселла, наиболее титулованного человека в истории лиги:

"Билл Расселл был величайшим чемпионом во всех командных видах спорта. Бесчисленные награды, которые он получил за свою легендарную карьеру в "Бостон Селтикс", включая рекордные 11 чемпионских титулов и пять наград MVP, только начинают рассказывать историю огромного влияния Билла на нашу лигу и общество в целом.

Билл отстаивал нечто большее, чем спорт. Он отпечатал в ДНК нашей лиги равенство, уважение и инклюзивность. На пике своей спортивной карьеры Билл активно выступал за гражданские права и социальную справедливость. Это наследие он передал следующим поколениям игроков НБА, которые пошли по его стопам. Билл встречал насмешки, угрозы и немыслимые трудности. Он поднялся над всем этим и остался верен идее о том, что каждый заслуживает достойного обращения.

В течение почти 35 лет с тех пор, как Билл завершил свою карьеру в качестве первого темнокожего главного тренера лиги, нам посчастливилось видеть его на каждом крупном мероприятии НБА, включая финал НБА, где он вручал трофей MVP финала имени Билла Расселла.

Я дорожил дружбой с Биллом и был в восторге, когда он получил Президентскую медаль Свободы. Я часто называл его баскетбольным Бейбом Рутом (величайший бейсболист в истории спорта) за то, что он превосходил время. Билл был абсолютным победителем и непревзойденным товарищем по команде. Его влияние на НБА будет чувствоваться всегда. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его жене Жаннин, его семье и его многочисленным друзьям".

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of Bill Russell: pic.twitter.com/DGX6ukOT4b