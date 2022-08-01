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Будивельник усилился форвардом сборной Украины
Отличное усиление
Форвард сборной Украины Вячеслав Бобров стал новичком Будивельника. Бобров прошлый сезон отыграл в Днепре, в составе которого за 18,5 минут в среднем приносил команде 9,4 очка + 5,7 подбора, при 65,7% двухочковых.
Бобров является воспитанником системы Азовмаша, и раньше в Украине выступал также за Киев и Химик. Но большую часть карьеры новичок киевлян провел в Европе: в испанских клубах Гипузкоа и Фуэнлабрада, румынском Питеште, французских клубах Нантеррета Кимпер, а также литовском Пьено Жвайгждес.
Бобров приносит национальной сборной Украины 8,0 очка + 5,0 подбора в 4-х матчах отбора на Кубок Мира.
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