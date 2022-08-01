  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Будивельник усилился форвардом сборной Украины
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будивельник усилился форвардом сборной Украины

Баскетбол
(1 голосов)

Отличное усиление

Будивельник усилился форвардом сборной Украины

Новина українською

Форвард сборной Украины Вячеслав Бобров стал новичком Будивельника. Бобров прошлый сезон отыграл в Днепре, в составе которого за 18,5 минут в среднем приносил команде 9,4 очка + 5,7 подбора, при 65,7% двухочковых.

Бобров является воспитанником системы Азовмаша, и раньше в Украине выступал также за Киев и Химик. Но большую часть карьеры новичок киевлян провел в Европе: в испанских клубах Гипузкоа и Фуэнлабрада, румынском Питеште, французских клубах Нантеррета Кимпер, а также литовском Пьено Жвайгждес.

Бобров приносит национальной сборной Украины 8,0 очка + 5,0 подбора в 4-х матчах отбора на Кубок Мира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Будивельник (Киев) Вячеслав Бобров
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде