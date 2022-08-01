  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Леброн Джеймс вложил 30 миллионов евро в производство велосипедов
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леброн Джеймс вложил 30 миллионов евро в производство велосипедов

Баскетбол
(1 голосов)

Леброн увлекается ездой на велосипеде

Леброн Джеймс вложил 30 миллионов евро в производство велосипедов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Компания LRMR Ventures, основанная лидером "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброном Джеймсом, инвестировала около € 30 млн в фирму Canyon Bicycles — немецкого производителя велосипедов, сообщает журналист Cyclingnews Джош Крокстон.

Леброн увлекается ездой на велосипеде. В конце 2000-х годов он сделал вложение в акции производителя Cannondale, что стало одним из самых выгодных бизнес-проектов баскетболиста.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ЛеБрон Джеймс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде