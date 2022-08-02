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Отец Карри: Стеф ещё долго будет выступать на своём уровне
Баскетболист проводит отличные сезоны
Фото: NBA
Известный в прошлом баскетболист Делл Карри, отец разыгрывающего "Голден Стэйт Уорриорз" Стефена Карри, оценил перспективы сына.
"Сейчас, глядя на его игру в 34 года, я могу точно сказать, что Стеф ещё долго будет выступать на своём уровне и сохранит продуктивность. Вполне возможно, что он в дальнейшем не будет набирать по 30 очков каждый вечер, но соперникам в любом случае придётся уделять ему внимание.
Очень важно, когда в команде есть игрок, который может стянуть на себя внимание защиты соперника. Это заметно упростит задачу остальным игрокам", — приводит слова Карри-старшего NBC Sports.
В минувшем сезоне "Голден Стэйт Уорриорз" завоевал чемпионский титул, обыграв в финале "Бостон Селтикс" со счётом 4-2
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