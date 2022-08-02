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Сборная Украины по баскетболу U-18 разгромила Ирландию в матче чемпионата Европы

Баскетбол
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Наша команда сумела навязать свою игру

Сборная Украины по баскетболу U-18 разгромила Ирландию в матче чемпионата Европы

Новина українською

Мужская сборная Украины одержала уверенную победу в матче группового раунда чемпионата Европы U-18. Команда Валерия Плеханова со счётом 102:65 разгромила сборную Ирландии.

Для сборной Украины это вторая победа на турнире. Ключевую игру на групповом этапе чемпионата Европы наши ребята сыграют против Исландии.

Чемпионат Европы Мужчины, U-18

Дивизион В. Плоешти, Румыния

Украина—Ирландия 102:65 (24:21,18:19, 24:18, 36:7)

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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