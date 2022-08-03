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Шакил О'Нил раскритиковал Кевина Дюранта

Баскетбол
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Легенда считает баскетболиста лентяем

Шакил О'Нил раскритиковал Кевина Дюранта

Фото: instagram.com/shaq

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Легендарный центровой, четырёхкратный чемпион НБА, а ныне эксперт Шакил О'Нил раскритиковал форварда "Бруклин Нетс" Кевина Дюранта.

"Когда ты строишь дом, ты должен в нём жить. Как лидер ты должен вести команду к успеху, но он не хочет этим заниматься. Думаю, он пробует перейти в команду, которая борется за титул. Так проще", — сказал Шакил О'Нил в эфире программы Rich Eisen Show.

Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из "Бруклина". Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру.

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В статье: Кевин Дюрант Шакил О'Нил
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