Легендарный центровой, четырёхкратный чемпион НБА, а ныне эксперт Шакил О'Нил раскритиковал форварда "Бруклин Нетс" Кевина Дюранта.

"Когда ты строишь дом, ты должен в нём жить. Как лидер ты должен вести команду к успеху, но он не хочет этим заниматься. Думаю, он пробует перейти в команду, которая борется за титул. Так проще", — сказал Шакил О'Нил в эфире программы Rich Eisen Show.

Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из "Бруклина". Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру.