Леброн Джеймс показал видео тренировки с сыновьями

Звёздный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс опубликовал новое видео в своих социальных сетях, в котором показал, как он проводит тренировку со своими детьми Бронни и Брайсом в зале калифорнийского клуба.

Ожидается, что Бронни будет выбран на драфте НБА в 2024 году.

"Лейкерс" по итогам регулярного чемпионата не смогли пробиться в плей-офф, завершив сезон на девятом месте в конференции.

Ранее стало известно, что Леброн может подписать новый двухлетний контракт с "Лейкерс" на общую сумму $ 97 млн.