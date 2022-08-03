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Леброн Джеймс показал видео тренировки с сыновьями

Баскетбол
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Баскетболист поделился своим опытом с детьми

Леброн Джеймс показал видео тренировки с сыновьями

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звёздный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс опубликовал новое видео в своих социальных сетях, в котором показал, как он проводит тренировку со своими детьми Бронни и Брайсом в зале калифорнийского клуба.

Ожидается, что Бронни будет выбран на драфте НБА в 2024 году.

"Лейкерс" по итогам регулярного чемпионата не смогли пробиться в плей-офф, завершив сезон на девятом месте в конференции.

Ранее стало известно, что Леброн может подписать новый двухлетний контракт с "Лейкерс" на общую сумму $ 97 млн.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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