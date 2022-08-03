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Виталий Сачко снова уступил Мпеши Перрикару

Баскетбол
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Украинец снова не смог найти ключ к успеху

Виталий Сачко снова уступил Мпеши Перрикару

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Виталий Сачко покинул челленджер в Чехии.

Либерец, Чехия. Второй круг

Виталий Сачко (Украина, LL) - Джованни Мпеши Перрикар (Франция, Q) 5:7, 3:6

Украинский теннисист потерпел второе поражение от француза на турнире в Чехии.

Напомним, Сачко проиграл Мпеши Перрикару в финале квалификации, после чего попал в основную сетку в статусе "лаки-лузера".

Сегодня украинец не заработал ни одного брейк-поинта за матч и упустил два гейма на своей подаче (по одному в каждом сете).

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В статье: Виталий Сачко
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Источник:
БТУ

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