Виталий Сачко снова уступил Мпеши Перрикару

Виталий Сачко покинул челленджер в Чехии.

Либерец, Чехия. Второй круг

Виталий Сачко (Украина, LL) - Джованни Мпеши Перрикар (Франция, Q) 5:7, 3:6

Украинский теннисист потерпел второе поражение от француза на турнире в Чехии.

Напомним, Сачко проиграл Мпеши Перрикару в финале квалификации, после чего попал в основную сетку в статусе "лаки-лузера".

Сегодня украинец не заработал ни одного брейк-поинта за матч и упустил два гейма на своей подаче (по одному в каждом сете).