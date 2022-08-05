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Чемпион НБА арестован в аэропорту Далласа с марихуаной
Иману Шамперту грозит тюремный срок
Чемпион НБА 2016 года Иман Шамперт был задержан в аэропорту Далласа с марихуаной.
По информации TMZ Sport, сотрудники аэропорта среди вещей 32-летнего баскетболиста в рюкзаке обнаружили пакет, наполненный "веществом из зелёных листьев". Вес изъятого вещества составил 173 грамма. По результатам проверки оказалось, что это марихуана.
Шамперт собирался сесть на самолёт, летевший в Лос-Анджелес, чтобы навестить дочь. Полиция сообщила, что сейчас игрок находится под арестом и уже доставлен в тюрьму. По предъявленным обвинениям Иману грозит до двух лет лишения свободы и штраф $ 10 тысяч.
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