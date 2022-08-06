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Чемпионские перстни НБА Славы Медведенко были проданы на аукционе за более чем 250 тысяч долларов

Баскетбол
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Начальной стоимостью были 10 тысяч долларов за оба кольца

Чемпионские перстни НБА Славы Медведенко были проданы на аукционе за более чем 250 тысяч долларов

Фото: Silver Screen and Roll

UA-Футбол
Новина українською

Украинский экс-игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Станислав Медведенко продал два своих чемпионских перстня НБА на благотворительном аукционе. Каждое из колец было продано за 126 767 долларов. Общая вырученная сумма – 253 534 доллара.

Медведенко выиграл кольца в свои первый и второй сезоны игры за "Лейкерс" – в 2001 и 2002 годах соответственно. Всего Слава провел в НБА семь сезонов и сыграл 263 игры, в которых набирал по 5.3 очка, 2.8 подбора и 0.5 ассиста в среднем за матч.

Как сообщает игрок, вырученные средства пойдут на реабилитацию детей, пострадавших во время войны, а также восстановление спортивной инфраструктуры в разрушенных школах Украины.

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Станислав Медведенко
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