Чемпионские перстни НБА Славы Медведенко были проданы на аукционе за более чем 250 тысяч долларов

Украинский экс-игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Станислав Медведенко продал два своих чемпионских перстня НБА на благотворительном аукционе. Каждое из колец было продано за 126 767 долларов. Общая вырученная сумма – 253 534 доллара.

Медведенко выиграл кольца в свои первый и второй сезоны игры за "Лейкерс" – в 2001 и 2002 годах соответственно. Всего Слава провел в НБА семь сезонов и сыграл 263 игры, в которых набирал по 5.3 очка, 2.8 подбора и 0.5 ассиста в среднем за матч.

Как сообщает игрок, вырученные средства пойдут на реабилитацию детей, пострадавших во время войны, а также восстановление спортивной инфраструктуры в разрушенных школах Украины.