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Кливленд хочет подписать Эндрю Виггинса следующим летом

Баскетбол
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Именно Кавальерс задрафтовали форварда в 2014

Кливленд хочет подписать Эндрю Виггинса следующим летом

Фото: Sportscasting

UA-Футбол
Новина українською

"Кливленд Кавальерс" ищут варианты усиления состава команды. Для этого, как сообщает издание Right Down Euclid, они и хотят приобрести форварда "Голден Стейт" Эндрю Уиггинса следующим летом.

По информации издания, "Кливленд" рассчитывает на то, что винг следующим летом станет свободным агентом, потому что "Уорриорс" попытаются уменьшить свою платежную ведомость.

Примечательно, что именно "Кавальерс" в 2014 году выбрали молодого Уиггинса под первым пиком драфта. Однако, он ни разу так и не сыграл за клуб, будучи вскоре обменянным в "Миннесоту Тимбервулвс".

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В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Кливленд Кавальерс
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