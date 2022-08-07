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Главный тренер сборной Украины рассказал о принципе отбора игроков в национальную команду

Баскетбол
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Главный тренер сборной Украины рассказал о принципе отбора игроков в национальную команду

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис рассказал о принципе отбора игроков в национальную команду, а также рассказал о первых днях подготовки команды к августовским матчам отбора чемпионата мира-2023. Его слова цитирует сайт Федерации баскетбола Украины:

"Меня радует то, что у команды невероятное настроение и желание. Первые два дня тренировались 8-9 игроков, после чего прибавились другие баскетболисты. В субботу к команде присоединился Близнюк, в ближайшее время будет Михайлюк. Мне было очень интересно посмотреть, как на фоне лучших игроков Украины выглядел Максим Шульга.

Он очень хотел приехать, но тренер его студенческой команды попросил дать ему отдохнуть, а затем готовиться к новому сезону. Мы решили не форсировать эту историю. О Максиме можно смело говорить, что для него Украина – не пустое слово, он очень хочет представлять свою страну и прогрессировать. Я поговорил тренером, который готовил его к ЧЕ-U20, он отметил профессиональное отношение игрока к работе. Если бы Шульга приехал, он мог стать полноценным игроком сборной.

Конечно, все кандидаты должны доказать, что заслуживают места в главной баскетбольной команде страны" – сказал он.

Напомним, что ранее киевский "Будивельник" объявил о подписании американского бигмена.

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В статье: Айнарс Багатскис
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