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Сборная Украины U-17 отобралась на ЧЕ по баскетболу 3x3

Баскетбол
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Украинцы обыграли Ирландию в плей-офф

Сборная Украины U-17 отобралась на ЧЕ по баскетболу 3x3

Фото: ФБУ

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины U-17 по баскетболу 3x3 вышла на чемпионат Европы. Команде удалось дважды победить на групповом этапе (Австрию и Венгрию), благодаря чему она и вышла в плей-офф.

Так украинцы обыграли сборную Ирландии со счетом 13:10. Благодаря этой победе, согласно регламенту, Украина и получила право сыграть на следующем чемпионате Европы.

Украина – Ирландия 13:10

Сборная Украины: Рустам Ибрагимов – 0 очков, Ярослав Иванов – 3 очка, Максим Ульченко – 3 очка, Кирилл Немцу – 7 очков.

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В статье: Евробаскет сборная Украины по баскетолу 3х3
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