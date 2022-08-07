Сборная Украины U-17 отобралась на ЧЕ по баскетболу 3x3

Сборная Украины U-17 по баскетболу 3x3 вышла на чемпионат Европы. Команде удалось дважды победить на групповом этапе (Австрию и Венгрию), благодаря чему она и вышла в плей-офф.

Так украинцы обыграли сборную Ирландии со счетом 13:10. Благодаря этой победе, согласно регламенту, Украина и получила право сыграть на следующем чемпионате Европы.

Украина – Ирландия 13:10

Сборная Украины: Рустам Ибрагимов – 0 очков, Ярослав Иванов – 3 очка, Максим Ульченко – 3 очка, Кирилл Немцу – 7 очков.