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Стефен Карри рассказал секрет успеха
Все дело в тренировках
Фото: NBA
Звёздный защитник "Голден Стэйт Уорриорз" и четырёхкратный чемпион НБА, американец Стефен Карри рассказал, что помогает ему справляться с психологическим давлением и добиваться результата.
"Всё дело в работе, которую вы проделали. Не существует большей уверенности, чем повторения и работа, которую, как я знаю, я провёл.
В баскетболе невозможно быть безупречным. На пути встречаются и взлёты, и падения, и всё это на протяжении недели, 3-4 игр, месяца, сезона и карьеры. Поэтому работа никогда не заканчивается. Вот как я становлюсь лучше с каждым днём. Если вы обманываете спорт и не работаете, тогда вы не заслуживаете так говорить. И именно поэтому люди теряются, когда становится тяжело", – приводит слова Карри издание Fadeaway World.
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