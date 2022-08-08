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Дюрант показал свою физическую форму
Чемпион НБА тренируется в домашних условиях
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард команды "Бруклин Нетс", звёздный американец Кевин Дюрант продолжает поддерживать форму в межсезонье.
Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из "Бруклина".
Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру.
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