  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Дюрант показал свою физическую форму
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дюрант показал свою физическую форму

Баскетбол
(1 голосов)

Чемпион НБА тренируется в домашних условиях

Дюрант показал свою физическую форму

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард команды "Бруклин Нетс", звёздный американец Кевин Дюрант продолжает поддерживать форму в межсезонье.

Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из "Бруклина".

Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру.

Дюрант показал свою физическую форму - изображение 1

Дюрант показал свою физическую форму - изображение 2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кевин Дюрант
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде