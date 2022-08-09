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Святослав Михайлюк присоединился к тренировочному лагерю сборной Украины

Баскетбол
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Украинец продолжает подготовку к августовским матчам квалификации ЧМ-2023 и Евробаскета-2022

Святослав Михайлюк присоединился к тренировочному лагерю сборной Украины

Фото: Ann Arbor News

Новина українською

Украинский защитник Святослав Михайлюк присоединился к тренировочному лагерю мужской национальной сборной, которая продолжает подготовку к августовским матчам квалификации ЧМ-2023 и Евробаскета-2022.

25-летний баскетболист Торонто в июле помог сборной Украины одержать две победы в трех матчах квалификации на ЧМ-2023, набирая в среднем 18.3 очка, 5.0 подбора, 1.7 перехвата (РЕ 10.0) за 23.8 минуты на площадке.

Напомним, в рамках тренировочного сбора сборная Украины готовится к матчам квалификации ЧМ-2023 против Италии и Исландии. С 10 по 14 августа команда Айнарса Багатскиса сыграет на турнире в Турции – ближайший матч 11 августа против хозяев Стамбула.

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В статье: Святослав Михайлюк
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