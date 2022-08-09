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Александр Липовый не поможет сборной Украины в матчах Евробаскета
Жаль
Фото: СК Прометей / Автор невідомий
Один из лидеров сборной Украины, защитник Александр Липовый на своей странице в Instagram объяснил отсутствие на сборе национальной команды и сообщил нелестную новость о пропуске чемпионата Европы.
"Всем привет. Многие люди спрашивали, почему меня нет в числе кандидатов в сборную Украины. К сожалению, я получил серьезную травму в последней игре полуфинала чемпионата Германии - разрыв двух связок голеностопа. Срок восстановления после этой травмы - 4-8 недель.
Восстановление совпало с датами тренировочного сбора национальной команды, и тренер дал понять, что часа на восстановление кондиций во время тренировочного процесса не будет и я вынужден пропустить часть подготовки.
Поэтому было принято решение профессионально отнестись к этой ситуации и подготовиться к новому сезону. Обидно, но, скорее всего, я вынужден пропустить свой пятый подряд Евробаскет после преодоления тяжелой квалификации, которая длилась два года. Я желаю успеха ребятам на чемпионате Европы и буду болеть за сборную Украины".
Липовой мог сыграть на пятом Евробаскете подряд.
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