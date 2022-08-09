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В мужской сборной Украины произошли изменения в тренерском штабе

Баскетбол
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Подопечные Багатскиса отправляются в Турцию

В мужской сборной Украины произошли изменения в тренерском штабе

Новина українською

Национальная мужская сборная Украины завершила первый этап подготовки к предстоящим матчам, который прошел в Риге.

Подопечные Айнарса Багатскиса отправятся в Турцию, где будут находиться до 15 августа и примут участие в турнире в Стамбуле с участием местной сборной, а также команд Словении и Польши.

Пока хотим сообщить вам об изменениях в тренерском штабе сборной команды. Кроме главного тренера сборной Айнарса Багатскиса, сейчас с командой работают его ассистент Максим Михельсон, скаут Николай Кирсанов, тренер по индивидуальной работе Алексей Рубан, а также тренер по физической подготовке Александр Томаревский.

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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Источник:
ФБУ

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