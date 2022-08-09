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Шакил О'Нил: Если бы я играл сейчас в НБА, то была бы бойня

Баскетбол
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Шак вспомнил молодость

Шакил О'Нил: Если бы я играл сейчас в НБА, то была бы бойня

Фото: instagram.com/shaq

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Легендарный центровой, четырёхкратный чемпион НБА, а ныне эксперт Шакил О'Нил высказался о современной лиге.

"Думаю, это вредит игре. Есть старая поговорка: если что-то не сломано, то и не чини. Полагаю, что очень часто эти правила меняются, потому что кто-то жалуется. Многие то и дело твердят, будто я хейтер. Но дело не в этом. Я хотел бы играть прямо сейчас. Честное слово, хотел бы. И вот что я скажу, в таком случае была бы настоящая бойня", — приводит слова О'Нила Sportskeeda со ссылкой на его выступление в подкасте The Big Podcast with Shaq.

О'Нил в НБА выступал за "Орландо Мэджик", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Майами Хит", "Финикс Санз", "Кливленд Кавальерс" и "Бостон Селтикс".

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В статье: Шакил О'Нил
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