Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины по баскетболу назвала состав на тренировочный сбор в Турции
Он был предсказуем
Сборная Украины по баскетболу завершила первый этап подготовки в Риге и отправилась в Стамбул, где проведет три контрольных матча, пишет ФБУ.
В Турцию отправятся:
Денис Лукашов, Илья Сидоров, Иссуф Санон, Виталий Зотов, Святослав Михайлюк, Павел Крутоус, Богдан Близнюк, Илья Ткаченко, Андрей Войналович, Артем Ковалев, Вячеслав Бобров, Владимир Герун, Дмитрий Скапинцев, Артем Поростовой.
Напомним, что 24 августа сборная Украины сыграет матч квалификации чемпионата мира против Италии, а 27-го – против Исландии.
Популярное сейчас
- Непригоден для использования. В ОК Юг оценили статус моста в районе Каховской ГЭС
- Первая победа Йовичевича. Шахтер одолел команду из Саудовской Аравии
- Сабо: Луческу – очень удачливый тренер, куда там Лобановскому
- Чемпионские перстни НБА Славы Медведенко были проданы на аукционе за более чем 250 тысяч долларов
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО