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Сборная Украины по баскетболу назвала состав на тренировочный сбор в Турции

Баскетбол
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Сборная Украины по баскетболу назвала состав на тренировочный сбор в Турции

Новина українською

Сборная Украины по баскетболу завершила первый этап подготовки в Риге и отправилась в Стамбул, где проведет три контрольных матча, пишет ФБУ.

В Турцию отправятся:

Денис Лукашов, Илья Сидоров, Иссуф Санон, Виталий Зотов, Святослав Михайлюк, Павел Крутоус, Богдан Близнюк, Илья Ткаченко, Андрей Войналович, Артем Ковалев, Вячеслав Бобров, Владимир Герун, Дмитрий Скапинцев, Артем Поростовой.

Напомним, что 24 августа сборная Украины сыграет матч квалификации чемпионата мира против Италии, а 27-го – против Исландии.

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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