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Суперлига ФБУ стартует в конце октября

Баскетбол
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Такое решение приняли по итогам онлайн-совещания

Суперлига ФБУ стартует в конце октября

Новина українською

Состоялось онлайн-совещание клубов Суперлиги по проведению чемпионата Украины в сезоне 2022/23.

Было предложено проведение регулярного сезона в 3 или 4 круга. Обсуждены система "баблей" и туровая система.

Туровая система – это формат соревнований, по которому в прошлом сезоне проводилась мужская Высшая лига.

Старт сезона 2022/23 запланирован на конец октября, а завершение чемпионата - в конце апреля.

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В статье: Суперлига ФБУ
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Источник:
Tribuna

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