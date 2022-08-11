Суперлига ФБУ стартует в конце октября

Состоялось онлайн-совещание клубов Суперлиги по проведению чемпионата Украины в сезоне 2022/23.

Было предложено проведение регулярного сезона в 3 или 4 круга. Обсуждены система "баблей" и туровая система.

Туровая система – это формат соревнований, по которому в прошлом сезоне проводилась мужская Высшая лига.

Старт сезона 2022/23 запланирован на конец октября, а завершение чемпионата - в конце апреля.