Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суперлига ФБУ стартует в конце октября
Такое решение приняли по итогам онлайн-совещания
Состоялось онлайн-совещание клубов Суперлиги по проведению чемпионата Украины в сезоне 2022/23.
Было предложено проведение регулярного сезона в 3 или 4 круга. Обсуждены система "баблей" и туровая система.
Туровая система – это формат соревнований, по которому в прошлом сезоне проводилась мужская Высшая лига.
Старт сезона 2022/23 запланирован на конец октября, а завершение чемпионата - в конце апреля.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Tribuna
Популярное сейчас
- Малиновский может покинуть Аталанту - украинцем интересуется новичок АПЛ
- Журналист: Шахтер выиграл у Динамо борьбу за лидера Зари
- Демарш Роналду – самое нелепое событие лета. Португалец косплеит Бейла и бросает тень на собственное наследие
- Дюрант показал свою физическую форму
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти