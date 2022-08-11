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На Кевина Дюранта появился ещё один претендент

Баскетбол
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Вокруг игрока собралось уже несколько команд

На Кевина Дюранта появился ещё один претендент

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Обозреватель SNY Йен Бегли сообщил, что "Филадельфия Сиксерс" готова рассмотреть вариант с подписанием звёздного форварда "Бруклин Нетс" Кевина Дюранта.

"На данный момент высокопоставленные члены руководства "Филадельфии" твёрдо намерены инициировать переговоры с "Бруклином" по поводу возможного перехода Кевина Дюранта", — сообщил Бегли.

В "Сиксерс" положительно смотрят на перспективу объединения в одной команде Дюранта, Джоэла Эмбиида и Джеймса Хардена. Восемь раз в последних 13 сезонах НБА один из этой тройки игроков становился самым результативным игроком чемпионата. Сам Кевин также рад возможности снова играть в одной команде с Харденом.

В "Филадельфии" готовы включить в обмен талантливого защитника Тайриза Макси. Кроме того, возможен вариант, при котором в сделку будут включены ещё два игрока — Тобиас Харрис и Матисс Тибулл.

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