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Сборная Украины по баскетболу разгромила Польшу в товарищеском матче
Команда реабилитировалась за поражение Турции
Фото: ФБУ
Сборная Украины по баскетболу разгромила Польшу во втором матче товарищеского турнира, который проходит в Стамбуле.
Таким образом, команда Айнарса Багатскиса реабилитировалась за вчерашнее поражение сборной Турции.
Украина - Польша 88:60 (26:17, 12:15, 22:16, 28:12)
Украина: Санон (15 + 3 подбора + 2 передачи), Михайлюк (12 + 3 подбора, 5 передач), Пустовой (12 + 3 подбора), Ткаченко (10 + 3 подбора + 5 передач), Крутоус (8 + 5 подборов + 1 передача), Скапинцев (8+2 подбора), Бобров (6+2 подбора), Зотов (5+1 подбор + 2 передачи), Сидоров (5+1 подбор + 2 передачи), Герун (4 + 4 подбора + 3 передачи), Близнюк (3 + 3 подбора + 5 передач), Войналович (0 + 3 подбора + 2 передачи)
В субботу, 13 августа, сборная Украины сыграет с командой Словакии.
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