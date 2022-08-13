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Лука Дончич и Горан Драгич не сыграют против сборной Украины
Лидеры сборной Словении получили отдых перед сегодняшним матчем
Фото: Sports Illustrated
Два лидера сборной Словении, Лука Дончич и Горан Драгич, не сыграют в сегодняшнем матче против сборной Украины. Как сообщает Федерация баскетбола Словении (KZS), игроки получили отдых перед игрой.
#mojtim bo v Carigradu odigral novo pripravljalno tekmo. Nasprotnik bo ????????. Začetek s prenosom na @Sport_Klub_Slo ob 19. uri.@SasoSekulic bo imel v kadru 13 igralcev. Zaslužen počitek bosta dobila @Goran_Dragic in @luka7doncic #WinForSlovenia ????????????????@TelemachSi @SloveniaInfo pic.twitter.com/BkYHjAkxA8— Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) August 13, 2022
Сборная Словении является действующим чемпионом Европы, победившим на Евробаскете в 2017 году. Тогда именно Горан Драгич был признан MVP турнира. 16-летний (на тот момент) Дончич также принял участие в соревновании.
Игра сборных Украины и Словении пройдет в рамках товарищеского турнира в Турции, который проводится для подготовки к предстоящему Евробаскету. В Украине матч, который начнется в 20:00 по Киеву, показан не будет.
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