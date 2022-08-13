Лука Дончич и Горан Драгич не сыграют против сборной Украины

Два лидера сборной Словении, Лука Дончич и Горан Драгич, не сыграют в сегодняшнем матче против сборной Украины. Как сообщает Федерация баскетбола Словении (KZS), игроки получили отдых перед игрой.

Сборная Словении является действующим чемпионом Европы, победившим на Евробаскете в 2017 году. Тогда именно Горан Драгич был признан MVP турнира. 16-летний (на тот момент) Дончич также принял участие в соревновании.

Игра сборных Украины и Словении пройдет в рамках товарищеского турнира в Турции, который проводится для подготовки к предстоящему Евробаскету. В Украине матч, который начнется в 20:00 по Киеву, показан не будет.