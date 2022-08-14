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Лидер сборной Сербии может пропустить Евробаскет из-за травмы
Неманья Бьелица повредил икру
Фото: Eurohoops.net
Один из ключевых и наиболее опытных игроков сборной Сербии по баскетболу может пропустить целиком предстоящий Евробаскет из-за полученной травмы. Как сообщает издание MozartSport, тяжелый форвард Неманья Бьелица травмировал икру.
Винг играет за национальную сборную Сербии по баскетболу уже более 13 лет, с Евробаскета 2009 года. Тогда ему удалось с командой взять серебро на турнире в Польше. Спустя пять лет, на чемпионате мира он также проиграл в финале.
Ранее сборная Сербии лишилась еще нескольких важных игроков, среди которых: Богдан Богданович, Милош Теодосич, Алекса Аврамович и Ален Смаилагич.
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