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Лидер сборной Сербии может пропустить Евробаскет из-за травмы

Баскетбол
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Неманья Бьелица повредил икру

Лидер сборной Сербии может пропустить Евробаскет из-за травмы

Фото: Eurohoops.net

UA-Футбол
Новина українською

Один из ключевых и наиболее опытных игроков сборной Сербии по баскетболу может пропустить целиком предстоящий Евробаскет из-за полученной травмы. Как сообщает издание MozartSport, тяжелый форвард Неманья Бьелица травмировал икру.

Винг играет за национальную сборную Сербии по баскетболу уже более 13 лет, с Евробаскета 2009 года. Тогда ему удалось с командой взять серебро на турнире в Польше. Спустя пять лет, на чемпионате мира он также проиграл в финале.

Ранее сборная Сербии лишилась еще нескольких важных игроков, среди которых: Богдан Богданович, Милош Теодосич, Алекса Аврамович и Ален Смаилагич.

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В статье: Евробаскет сборная Сербии по баскетболу
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