Майями Хит попытаются заполучить Джейлена Брауна в случае его обмена из Бостона

"Майями Хит" внимательно следят за ситуацией с возможным обменом Кевина Дюрэнта в "Бостон Селтикс". Как сообщает журналист Bleacher Report Адам Борай, в случае совершения сделки, команда из Флориды попытается заполучить Джейлена Брауна.

По информации инсайдера, среди менеджеров "Хит" высокого ранга есть большие фанаты атакующего защитника "Селтикс". Более того, контракт Брауна истекает всего через два года.

Также сообщается, что некоторые из управленцев "Майями" предпочли бы заполучить его вместо винга "Юты Джаз" Донована Митчелла. Примечательно, что Митчелл является уже трехкратным игроком All-Star NBA, а Браун – лишь однократным.