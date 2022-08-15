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Владелица Лос-Анджелес Лейкерс хочет превзойти Бостон Селтикс по количеству титулов

Баскетбол
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Владелица Лос-Анджелес Лейкерс хочет превзойти Бостон Селтикс по количеству титулов

Фото: USA Today

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Владелица "Лос-Анджелес Лейкерс" Джини Басс рассказала, что намерена продолжить дело своего покойного отца, Джерри Басса.

Команда будет стремиться к тому, чтобы превзойти "Бостон Селтикс" по количеству чемпионских титулов в НБА.

"Когда Джерри Басс начинал, он хотел сразиться с "Бостон Селтикс", у него было желание превзойти все их победы. Теперь, когда у нас есть 17 перстней, мы сравнялись с "Селтикс" по количеству титулов в чемпионате. Это то, к чему стремился мой отец. Но, конечно, работа ещё не завершена. Мы должны продолжить этот квест, и мы это сделаем", — приводит слова Басс издание Yahoo Sports.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс
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