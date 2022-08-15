Леброн Джеймс может стать владельцем одного из клубов НБА

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс является фаворитом в гонке за право владеть новым клубом лиги, сообщил инсайдер Рик Бьюкер в своём подкасте.

Помимо Леброна, в числе кандидатов на роль владельца команды назывались бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя и Флойд Мейвезер.

Ранее СМИ сообщали, что лигу ждёт расширение в 2024 году после истечения срока действующего коллективного соглашения, однако комиссар НБА Адам Сильвер опроверг эти слухи.