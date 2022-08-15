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Леброн Джеймс может стать владельцем одного из клубов НБА
Помимо Леброна на клукб претендуют ещё два кандидата
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс является фаворитом в гонке за право владеть новым клубом лиги, сообщил инсайдер Рик Бьюкер в своём подкасте.
Помимо Леброна, в числе кандидатов на роль владельца команды назывались бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя и Флойд Мейвезер.
Ранее СМИ сообщали, что лигу ждёт расширение в 2024 году после истечения срока действующего коллективного соглашения, однако комиссар НБА Адам Сильвер опроверг эти слухи.
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