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Голден Стэйт сыграет первый матч сезона 2022/2023 с Лейкерс

Баскетбол
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Голден Стэйт сыграет первый матч сезона 2022/2023 с Лейкерс

фото - USA TODAY Sports

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Действующий чемпион НБА "Голден Стэйт Уорриорз" в первом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации нового сезона встретится с "Лос-Анджелес Лейкерс", сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Матч состоится 18 октября — в день открытия нового сезона.

Кроме того, в рамках встречи запланирована церемония вручения "Уорриорз" чемпионских перстней.

Напомним, по итогам минувшего сезона "Уорриорз" завоевали титул, обыграв в финальной серии "Бостон Селтикс" — 4-2.

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В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз
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