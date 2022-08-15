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Голден Стэйт сыграет первый матч сезона 2022/2023 с Лейкерс
Ждем
фото - USA TODAY Sports
Действующий чемпион НБА "Голден Стэйт Уорриорз" в первом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации нового сезона встретится с "Лос-Анджелес Лейкерс", сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
Матч состоится 18 октября — в день открытия нового сезона.
Кроме того, в рамках встречи запланирована церемония вручения "Уорриорз" чемпионских перстней.
Напомним, по итогам минувшего сезона "Уорриорз" завоевали титул, обыграв в финальной серии "Бостон Селтикс" — 4-2.
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