НБА назвала дату публикации календаря на предстоящий сезон

Инсайдер Марк Стейн в своих социальных сетях сообщил, что Национальная баскетбольная ассоциация планирует опубликовать календарь нового сезона 17 августа.

Ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания поделился информацией о том, что сезон НБА откроет матч между "Голден Стэйт Уорриорз" и "Лос-Анджелес Лейкерс". Ожидается, что в рамках этой встречи также пройдёт церемония вручения чемпионских перстней игрокам "Уорриорз".

В минувшем сезоне "Голден Стэйт" выиграл четвёртый чемпионский титул за последние восемь лет. "Лейкерс", в свою очередь, не вышли даже в плей-офф.