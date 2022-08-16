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НБА назвала дату публикации календаря на предстоящий сезон
Она состоится совсем скоро
Инсайдер Марк Стейн в своих социальных сетях сообщил, что Национальная баскетбольная ассоциация планирует опубликовать календарь нового сезона 17 августа.
Ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания поделился информацией о том, что сезон НБА откроет матч между "Голден Стэйт Уорриорз" и "Лос-Анджелес Лейкерс". Ожидается, что в рамках этой встречи также пройдёт церемония вручения чемпионских перстней игрокам "Уорриорз".
В минувшем сезоне "Голден Стэйт" выиграл четвёртый чемпионский титул за последние восемь лет. "Лейкерс", в свою очередь, не вышли даже в плей-офф.
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