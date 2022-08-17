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Назван регламент мужской Суперлиги и Женской лиги на сезон 2022/23
Соревнования в мужской Суперлиге планируется провести в два этапа
Федерация баскетбола Украины (ФБУ) определила регламент проведения сезона в мужском на женском чемпионате Украины в сезоне 2022/23.
Соревнования в мужской Суперлиге планируется провести в два этапа.
На первом этапе команды сыграют по туровой системе календаря в три круга.
На втором этапе команды, занявшие на первом этапе места с 1 по 6, по системе плей-офф разыгрывают места с 1 по 6 в Финале шести. Он пройдет в течение трех игровых дней:
Также в два этапа пройдут соревнования в Высшей лиге, а вот система соревнований в Первой лиге будет определена после получения заявок от команд. Другую информацию можно узнать по регламенту мужских соревнований на сезон 2022/23.
У женщин планируется провести соревнования в единой Женской лиге в два этапа. На первой команде сыграют по туровой системе календарь в два круга. На втором этапе команды, занявшие на первом этапе места с 1 по 6, по системе плей-офф разыграют места с 1 по 6 в Финале шести по той же схеме, что и в мужской Суперлиге.
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