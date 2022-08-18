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Леброна Джеймса не смогут обменять по условиям нового контракта
Игрок останется в клубе
Фото: USA Today
"Лос-Анджелес Лейкерс" не сможет обменять звёздного форварда Леброна Джеймса в предстоящем сезоне, согласно условиям нового контракта. Об этом сообщает ESPN.
В правилах лиги прописано, что после продления контракта с прибавкой к зарплате, превышающей 5%, игрока нельзя обменивать в течение полугода. В случае Леброна полгода пройдёт после дедлайна на обмен. Таким образом, калифорнийцы смогли бы его обменять только в следующее межсезонье.
Ранее стало известно, что Леброн достиг соглашения о новом контракте на два года, согласно которому он получит $ 97,1 млн.
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