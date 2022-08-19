Баскетбол. Сборная Украины уступила Финляндии в овертайме

Мужская сборная Украины по баскетболу в рамках подготовки к отбору на ЧМ и к финальной части Евробаскета-2022 сыграла товарищеский поединок со сборной Финляндии.

Айнарс Багаткис выпустил в стартовой пятерке обоих украинских легионеров из НБА – Леня и Михайлюка. Также в основе вышли Богдан Близнюк (Будивельник), Денис Лукашов (Нанси) и Артем Пустовой (Гран Канария).

Первые две четверти прошли в равной борьбе, а в третьей десятиминутке сине-желтым удалось оторваться на 11 очков. Впрочем, в четвертом периоде финны смогли нивелировать преимущество Украины и перевести игру в овертайм. А уже там именно Финляндия была более меткой и одержала итоговую победу 97:94.

Лучшим игроком матча стал форвард «Кливленд Кавальерс» Лаури Марканен, набравший 42 очка и сделавший девять подборов. В составе сборной Украины самым результативным стал Святослав Михайлюк – в его активе 20 очков, 3 подбора и 5 результативных передач. Вторым в составе сине-желтых стал Юсуф Санон – 13 очков (2 подбора + 6 передач), третий – Владимир Герун с 12 очками.

Lauri Markkanen oli täysin pysäyttämätön kun Susijengi otti voiton Ukrainasta. Markkasen uskomattomat 42 pistettä ja Suomen voitto antavat mitä parhaimmat lähtökohdat ensi viikon MM-karsintaan.



Ottelukooste https://t.co/81JPBpuTdi #ruutu #susijengi #koripallo pic.twitter.com/FYy6lb6y71 — Ruutu Urheilu (@RuutuUrheilu) August 18, 2022

Товарищеский матч

Финляндия – Украина 97:94 (от)

Украина: Михайлюк – 20, Санон – 13, Герун – 12, Близнец – 9, Лукашов – 9

Отметим, что уже 24 августа для Украины продолжится квалификация на Чемпионат мира. Сине-желтые сыграют со сборной Италии. 27 августа у них запланирован поединок с Исландией. А в сентябре сборная Украины примет участие в Евробаскете-2022, на групповом этапе ей будут противостоять Великобритания, Италия, Эстония, Хорватия и Греция.