В Лейкерс подтвердили, что подписали новый контракт с Леброном Джеймсом

Баскетбольный клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" подтвердил, что заключил новое соглашение со своим лидером, звёздным форвардом Леброном Джеймсом.

Об этом сообщили в пресс-службе калифорнийской команды, при этом не став называть условия контракта, сославшись на конфиденциальность этой информации.

Напомним, ранее издание ESPN уже сообщило, что Леброн заключил новый контракт с "Лос-Анджелесом". По сведениям источника, форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025.