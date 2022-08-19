Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Лейкерс подтвердили, что подписали новый контракт с Леброном Джеймсом
Баскетболист подписал контракт почти на 100 миллионов долларов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Баскетбольный клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" подтвердил, что заключил новое соглашение со своим лидером, звёздным форвардом Леброном Джеймсом.
Об этом сообщили в пресс-службе калифорнийской команды, при этом не став называть условия контракта, сославшись на конфиденциальность этой информации.
Напомним, ранее издание ESPN уже сообщило, что Леброн заключил новый контракт с "Лос-Анджелесом". По сведениям источника, форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025.
Популярное сейчас
- Лукашенко: Никакая Украина не воюет, с россией воюет НАТО и Америка
- Малиновский нарасхват. Самый богатый клуб АПЛ претендует на украинца
- Мариуполь будет играть в Вышгороде, ЛНЗ усилился игроками УПЛ. Что происходит в Первой лиге перед стартом сезона
- Баскетбол. Сборная Украины уступила Финляндии в овертайме
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО