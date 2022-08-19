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В Лейкерс подтвердили, что подписали новый контракт с Леброном Джеймсом

Баскетбол
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Баскетболист подписал контракт почти на 100 миллионов долларов

В Лейкерс подтвердили, что подписали новый контракт с Леброном Джеймсом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Баскетбольный клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" подтвердил, что заключил новое соглашение со своим лидером, звёздным форвардом Леброном Джеймсом.

Об этом сообщили в пресс-службе калифорнийской команды, при этом не став называть условия контракта, сославшись на конфиденциальность этой информации.

Напомним, ранее издание ESPN уже сообщило, что Леброн заключил новый контракт с "Лос-Анджелесом". По сведениям источника, форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс
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