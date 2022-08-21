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Будивельник будет играть в Балканской лиге. Домашним городом станет Рим

Баскетбол
(1 голосов)

В лиге выступают команды из Албании, Болгарии, Израиля, Косово, Македонии и Черногории

Будивельник будет играть в Балканской лиге. Домашним городом станет Рим

фото - fbu.ua

UA-Футбол
Новина українською

Киевский "Будивельник" в предстоящем сезоне будет играть в Балканской лиге, баскетбольном турнире для команд из Балканского региона. Сейчас в соревновании принимают участие команды из Албании, Болгарии, Израиля, Косово, Македонии и Черногории.

Как сообщает издание Israel Hayom, домашние матчи "Будивельника" будут проводится в Риме. Среди соперников киевлян будут такие команды как болгарский "Левски София" и израильский "Апоэл Гилбоа Галил".

Прошлый розыгрыш украинской Суперлиги "Будивельник" завершил на втором месте в таблице. До того – на седьмом, и проиграв в четвертьфинале плей-офф "Днепру".

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В статье: БК Будивельник (Киев)
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