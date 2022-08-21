Будивельник будет играть в Балканской лиге. Домашним городом станет Рим

Киевский "Будивельник" в предстоящем сезоне будет играть в Балканской лиге, баскетбольном турнире для команд из Балканского региона. Сейчас в соревновании принимают участие команды из Албании, Болгарии, Израиля, Косово, Македонии и Черногории.

Как сообщает издание Israel Hayom, домашние матчи "Будивельника" будут проводится в Риме. Среди соперников киевлян будут такие команды как болгарский "Левски София" и израильский "Апоэл Гилбоа Галил".

בודיוולניק קייב תשחק העונה בליגה הבלקנית ותארח ברומא את משחקיה הביתיים @IsraelHayomHeb https://t.co/QVZz9mdJMj — Yakov Meir (@yakovmeir1) August 21, 2022

Прошлый розыгрыш украинской Суперлиги "Будивельник" завершил на втором месте в таблице. До того – на седьмом, и проиграв в четвертьфинале плей-офф "Днепру".