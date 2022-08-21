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Оглашен состав сборной Хорватии на Евробаскете. В команде: Зубац, Богданович, Шарич и прочие

Баскетбол
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Прошлый турнир команда окончила десятой

Оглашен состав сборной Хорватии на Евробаскете. В команде: Зубац, Богданович, Шарич и прочие

Фото: Daily Sabah

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Дамир Мулаомерович, главный тренер сборной Хорватии по баскетболу огласил список игроков, которые поедут с командой на предстоящий Евробаскет-2022. Хорваты находятся в одной группе со сборными Украины, Греции, Италии, Великобритании и Эстонии.

В процессе подготовки из состава были отчислены четверо игроков: Роко Рогич, Павло Марчинкович, Матео Дрежняк и Горан Филипович. Команда считается одним из теневых фаворитов предстоящего турнира.

Состав сборной Хорватии на Евробаскете:

Тони Перкович - "Орлеан"

Джейлен Девон Смит – "Альба"

Роко Пркачин - "Жирона"

Крунослав Симон - без клуба

Марио Хезонья - "Реал Мадрид"

Дарио Шарич – "Финикс Санс"

Ловро Гнидьич - "Цедевита-Олимпия"

Карло Маткович – "Цедевита-Олимпия"

Иван Рамляк – "Шленск"

Доминик Мавра – "Сплит"

Ивица Зубац – "Лос-Анджелес Клипперс"

Боян Богданович - "Юта Джаз"

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В статье: Евробаскет Сборная Хорватии
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