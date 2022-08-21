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Оглашен состав сборной Хорватии на Евробаскете. В команде: Зубац, Богданович, Шарич и прочие
Прошлый турнир команда окончила десятой
Фото: Daily Sabah
Дамир Мулаомерович, главный тренер сборной Хорватии по баскетболу огласил список игроков, которые поедут с командой на предстоящий Евробаскет-2022. Хорваты находятся в одной группе со сборными Украины, Греции, Италии, Великобритании и Эстонии.
В процессе подготовки из состава были отчислены четверо игроков: Роко Рогич, Павло Марчинкович, Матео Дрежняк и Горан Филипович. Команда считается одним из теневых фаворитов предстоящего турнира.
Состав сборной Хорватии на Евробаскете:
Тони Перкович - "Орлеан"
Джейлен Девон Смит – "Альба"
Роко Пркачин - "Жирона"
Крунослав Симон - без клуба
Марио Хезонья - "Реал Мадрид"
Дарио Шарич – "Финикс Санс"
Ловро Гнидьич - "Цедевита-Олимпия"
Карло Маткович – "Цедевита-Олимпия"
Иван Рамляк – "Шленск"
Доминик Мавра – "Сплит"
Ивица Зубац – "Лос-Анджелес Клипперс"
Боян Богданович - "Юта Джаз"
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