Оглашен состав сборной Хорватии на Евробаскете. В команде: Зубац, Богданович, Шарич и прочие

Дамир Мулаомерович, главный тренер сборной Хорватии по баскетболу огласил список игроков, которые поедут с командой на предстоящий Евробаскет-2022. Хорваты находятся в одной группе со сборными Украины, Греции, Италии, Великобритании и Эстонии.

В процессе подготовки из состава были отчислены четверо игроков: Роко Рогич, Павло Марчинкович, Матео Дрежняк и Горан Филипович. Команда считается одним из теневых фаворитов предстоящего турнира.

Состав сборной Хорватии на Евробаскете:

Тони Перкович - "Орлеан"

Джейлен Девон Смит – "Альба"

Роко Пркачин - "Жирона"

Крунослав Симон - без клуба

Марио Хезонья - "Реал Мадрид"

Дарио Шарич – "Финикс Санс"

Ловро Гнидьич - "Цедевита-Олимпия"

Карло Маткович – "Цедевита-Олимпия"

Иван Рамляк – "Шленск"

Доминик Мавра – "Сплит"

Ивица Зубац – "Лос-Анджелес Клипперс"

Боян Богданович - "Юта Джаз"