Деннис Родман проведает осужденную в России американскую баскетболистку

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион НБА с "Чикаго Буллс" Деннис Родман заявил, что получил разрешение проведать в российской тюрьме осужденную американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

"Я получил разрешение приехать в Россию и помочь той девушке. Я попытаюсь отправиться уже на этой неделе".

Ранее она была приговорена к девяти годам лишения свободы за найденное у нее в багаже масло, содержащее каннабис. Также сообщалось, что Грайнер может быть обменяна домой в США на одного из осужденных в стране россиян.