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Деннис Родман проведает осужденную в России американскую баскетболистку

Баскетбол
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Бриттни Грайнер приговорили к девяти годам заключения

Деннис Родман проведает осужденную в России американскую баскетболистку

Фото: Infobae

UA-Футбол
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Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион НБА с "Чикаго Буллс" Деннис Родман заявил, что получил разрешение проведать в российской тюрьме осужденную американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

"Я получил разрешение приехать в Россию и помочь той девушке. Я попытаюсь отправиться уже на этой неделе".

Ранее она была приговорена к девяти годам лишения свободы за найденное у нее в багаже масло, содержащее каннабис. Также сообщалось, что Грайнер может быть обменяна домой в США на одного из осужденных в стране россиян.

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В статье: Деннис Родман Бритни Грайнер
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