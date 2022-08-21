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Деннис Родман проведает осужденную в России американскую баскетболистку
Бриттни Грайнер приговорили к девяти годам заключения
Фото: Infobae
Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион НБА с "Чикаго Буллс" Деннис Родман заявил, что получил разрешение проведать в российской тюрьме осужденную американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
"Я получил разрешение приехать в Россию и помочь той девушке. Я попытаюсь отправиться уже на этой неделе".
Ранее она была приговорена к девяти годам лишения свободы за найденное у нее в багаже масло, содержащее каннабис. Также сообщалось, что Грайнер может быть обменяна домой в США на одного из осужденных в стране россиян.
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