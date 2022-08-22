Будивельник сыграет в Балканской лиге

Столичный Будивельник объявил, что кроме участия в чемпионате Украины, Лиге Чемпионов ФИБА и Европейской Северной Лиге (ENBL), команда также сыграет в Балканской Лиге (Delasport BIBL).

Балканская Лига разыгрывается с 2008 года. В прошлом сезоне в ней участвовали команды из Черногории, Косово, Северной Македонии, Болгарии и Израиля. Действующим чемпионом является Хапоэль Галиль Элион, победивший в финале другую израильскую команду Маккаби Хайфа.

В сезоне 2022-23 Балканской лиги Delasport примет участие 12 команд, которые еще не объявлялись. Старт регулярного сезона BIBL (в формате 2 групп по 6 команд) запланирован на 11 ноября, а завершение первого этапа – конец января-начало февраля. Распределение команд на первом этапе определяется руководством BIBL в соответствии с географическим расположением и другими моментами.

Команды, занявшие первые 4 места в каждой группе, сформируют две (2) новые группы C и D на этапе ТОП-8. Команды, занявшие 5-6 места в каждой группе, прекращают участие в соревнованиях. На втором этапе будут учтены результаты матчей между командами из одной группы первого этапа. Будут сыграны 4 тура между командами (по два матча дома и на выезде), которые не играли между собой на первом этапе.

Победители групп выходят в Финал четырех, а вторые с третьими командами сыграют четвертьфинальные игры в формате – матчи дома и на выезде для определения еще двух участников Финала четырех.