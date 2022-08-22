Бруклин надеется, что Кайри Ирвинг останется в команде

Клуб НБА "Бруклин Нетс" дал понять командам, заинтересованным в обмене разыгрывающего Кайри Ирвинга, что они собираются оставить игрока в команде, сообщает The Athletic.

По информации источника, летом игрок тренировался с одноклубниками и общался с руководством. Это общение оценивается как конструктивное.

Летом Кайри Ирвинг отказался подписывать новый контракт с "Нетс", но воспользовался опцией игрока на $ 36 млн на сезон-2022/2023.