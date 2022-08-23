Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кевин Дюрант останется в Бруклин Нетс
Баскетболист не сменит команду
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздный форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант останется в команде. Об этом информирует пресс-служба "Бруклина".
"Вчера я со Стивом Нэшем встретился с Кевином Дюрантом и Ричем Клейманом в Лос-Анджелесе. Мы условились, что наше сотрудничество будет продолжено. Сейчас мы концентрируемся только на баскетболе и держим в уме единственную цель – создать франшизу, которая принесёт титул для "Бруклина", – сказал генеральный менеджер клуба Шон Маркс.
Ранее Дюрант запросил "Нетс" об обмене.
Популярное сейчас
- Шахтер - Металлист 1925 0:0. Сухой старт Йовичевича
- Появилась информация о прилете прямо в администрацию главы "ДНР" пушилина
- Бенфика - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Деннис Родман проведает осужденную в России американскую баскетболистку
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака