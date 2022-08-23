Кевин Дюрант останется в Бруклин Нетс

Звёздный форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант останется в команде. Об этом информирует пресс-служба "Бруклина".

"Вчера я со Стивом Нэшем встретился с Кевином Дюрантом и Ричем Клейманом в Лос-Анджелесе. Мы условились, что наше сотрудничество будет продолжено. Сейчас мы концентрируемся только на баскетболе и держим в уме единственную цель – создать франшизу, которая принесёт титул для "Бруклина", – сказал генеральный менеджер клуба Шон Маркс.

Ранее Дюрант запросил "Нетс" об обмене.