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Кевин Дюрант останется в Бруклин Нетс

Баскетбол
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Баскетболист не сменит команду

Кевин Дюрант останется в Бруклин Нетс

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звёздный форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант останется в команде. Об этом информирует пресс-служба "Бруклина".

"Вчера я со Стивом Нэшем встретился с Кевином Дюрантом и Ричем Клейманом в Лос-Анджелесе. Мы условились, что наше сотрудничество будет продолжено. Сейчас мы концентрируемся только на баскетболе и держим в уме единственную цель – создать франшизу, которая принесёт титул для "Бруклина", – сказал генеральный менеджер клуба Шон Маркс.

Ранее Дюрант запросил "Нетс" об обмене.

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В статье: Кевин Дюрант Бруклин Нетс
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