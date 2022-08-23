  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лейкерс может обменять Уэстбрука из-за контракта Леброна Джеймса
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лейкерс может обменять Уэстбрука из-за контракта Леброна Джеймса

Баскетбол
(1 голосов)

Посмотрим

Лейкерс может обменять Уэстбрука из-за контракта Леброна Джеймса

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лос-Анджелес Лейкерс" из-за максимального продления звёздного форварда Леброна Джеймса должен обменять Расселла Уэстбрука, сообщает инсайдер ESPN Тим Бонтемпс.

"Лейкерс" могли управлять ситуацией и подписать свободного агента, расстаться с Леброном и двигаться вперёд с Энтони Дэвисом. Теперь же они будут вынуждены обменять Расселла Уэстбрука, чтобы усилить команду. Если бы не контракт Леброна, им было бы проще выйти из ситуации и не было бы необходимости обменивать пики.

Сейчас у "Лейкерс" нет денег, чтобы подписать игрока на максимальный контракт. Сейчас им придётся использовать Уэстбрука и один из пиков первого раунда для обмена", — цитирует инсайдера ESPN.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде