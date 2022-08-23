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Лейкерс может обменять Уэстбрука из-за контракта Леброна Джеймса
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лос-Анджелес Лейкерс" из-за максимального продления звёздного форварда Леброна Джеймса должен обменять Расселла Уэстбрука, сообщает инсайдер ESPN Тим Бонтемпс.
"Лейкерс" могли управлять ситуацией и подписать свободного агента, расстаться с Леброном и двигаться вперёд с Энтони Дэвисом. Теперь же они будут вынуждены обменять Расселла Уэстбрука, чтобы усилить команду. Если бы не контракт Леброна, им было бы проще выйти из ситуации и не было бы необходимости обменивать пики.
Сейчас у "Лейкерс" нет денег, чтобы подписать игрока на максимальный контракт. Сейчас им придётся использовать Уэстбрука и один из пиков первого раунда для обмена", — цитирует инсайдера ESPN.
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