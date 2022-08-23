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Сборная Украины по баскетболу назвала состав на матч квалификации ЧМ-2023 против Италии
Ждем только победу нашей команды
Фото: ФБУ
Сборная Украины определилась с составом на матч квалификации ЧМ-2023 против Италии, который 24 августа в 18.30 пройдет на Арене Рига.
В итоговый ростер вошли 12 игроков, не сыграют защитник Виталий Зотов и форвард Павел Крутоус.
Состав сборной Украины на матч против Италии:
Защитники
Денис Лукашов, Илья Сидоров, Иссуф Санон, Святослав Михайлюк
Форварды
Иван Ткаченко, Богдан Близнюк, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров
Центровые
Владимир Герун, Алексей Лень, Артем Пустовой, Дмитрий Скапинцев
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