Сборная Украины по баскетболу назвала состав на матч квалификации ЧМ-2023 против Италии

Сборная Украины определилась с составом на матч квалификации ЧМ-2023 против Италии, который 24 августа в 18.30 пройдет на Арене Рига.

В итоговый ростер вошли 12 игроков, не сыграют защитник Виталий Зотов и форвард Павел Крутоус.

Состав сборной Украины на матч против Италии:

Защитники

Денис Лукашов, Илья Сидоров, Иссуф Санон, Святослав Михайлюк

Форварды

Иван Ткаченко, Богдан Близнюк, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров

Центровые

Владимир Герун, Алексей Лень, Артем Пустовой, Дмитрий Скапинцев