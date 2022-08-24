Леброн Джеймс украсил зуб логотипом короны

Звёздный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс разместил новый пост в своих социальных сетях, показав, как украсил зуб логотипом в виде короны.

Леброн является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006.