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Алексей Лень: Мы будем бороться, ведь у нас хорошая команда

Баскетбол
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Украинец верит в успех сборной

Алексей Лень: Мы будем бороться, ведь у нас хорошая команда

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центровый Сакраменто Кингз Алексей Лень вместе со сборной Украины готовится к матчам отбора на чемпионат мира-2023 и к финальной части Евробаскета-2022. Украинец поделился своими эмоциями по возвращении:

В последний раз ты играл за сборную четыре года назад. Какие эмоции от возвращения, как изменилась команда?

- Эмоции положительные. В последний раз я был в сборной в 2018 году, время проходит очень быстро. Приятно видеть всех пацанов, с некоторыми из них я рос, так что всегда приятно возвращаться — эмоции замечательные. Видно, что команда сильно помолодела. Поколения меняются, все больше молодых ребят в команде. Чувствуется, что у нас очевидное преимущество в росте над большинством соперников. У нас несколько огромных центровых, что сразу бросается в глаза. У НБА не у всех команд есть столько габаритных игроков, а у нас есть. Это то, что я сразу отметил, когда приехал в команду. Кроме того, у нас талантливые молодые ребята, Иссуф, в частности. Мне нравится наша команда.

У нас первая игра против Италии. Что думаешь об этом матче?

- Мы будем бороться, ведь у нас хорошая команда и, пожалуй, самые большие размеры по сравнению со многими другими сборными. Мы можем бороться со всеми, ребята серьезно настроены. Итальянцы очень быстры, у них хватает хорошо бросающих игроков. Нам нужно будет быстро возвращаться в защиту, бежать и использовать наши габариты. У них хорошая команда, но у нас есть шансы победить. Мы настроены только на победу, будем сражаться.

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В статье: Алексей Лень
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Источник:
ФБУ

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