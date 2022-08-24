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Сборная Украины не смогла дожать Италию в матче отбора на ЧМ-2023

Баскетбол
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Всему виной стала третья четверть

Сборная Украины не смогла дожать Италию в матче отбора на ЧМ-2023

Фото: ФБУ

Новина українською

24 августа, мужская сборная Украины по баскетболу в отборе Чемпионата мира 2023 года провела матч с Италией.

В первой четверти ни одна из команд не смогла выйти вперед – 19:19. Уже во второй украинцы прижали соперника и ушли на большой перерыв при счёте 26:15.

После паузы наша команда не смогла собраться и отдала сопернику 38 очков. На завершающую четверть Италия вышла с пятьма баллами в запасе – 72:67. Украинцам нужно было немного поднажать и победа наша. Но из-за перебора командных фолов победа стала недосягаемой.

Италия вернула себе комфортное преимущество и победила 97:89.

Украина – Италия 89:97 (19:19, 26:15, 22:38, 22:25)

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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