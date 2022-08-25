Айнарс Богатскис: У нас есть еще одна игра против Италии

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис – поражение национальной команды в матче против Италии в рамках квалификации на ЧМ-2023.

"Как обычно могу сказать, что это была трудная игра. Мы провели матч против команды, которая знает как играть, все баскетболисты которой играют на торовне в Европе и НБА. Они знают, как быть агрессивными.

В общем, мне понравилось, как мы начали игру, как агрессивно мы это сделали. Мы очень хорошо защищались. Итальянцы, как более опытная команда, в каждом моменте, где мы импровизировали в защите, наказывали нас в тот же миг. Мы действительно проделали большую работу на первых минутах – и в нападении, и в защите.

В третьей четверти, я не знаю, что произошло. Мы то потеряли фокус, то немного устали, но главное, что мы потеряли в агрессии. Соперники нашли ритм, "нашли" броски и, в этой четверти было, мне кажется, очень много штрафных бросков. Я не хочу говорить ничего лишнего, но их было действительно много. Когда одна команда во второй половине имеет 27 штрафных, а другая – 6, это немного слишком.

Мы пытались вернуться в игру, находили хорошие броски, хоть и не реализовывали их. Италия знает, как играть, знает, как выигрывать концовки матчей.

Поздравление Италии. Во всяком случае, мы имеем еще одну игру против них", - сказал Багатскис.

Напомним, сборная Украины уступила Италии со счетом 89:97 и остается на пятом месте в турнирной таблице группы